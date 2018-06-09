На Днепре в результате пожара в гараже сгорел мужчина
В субботу, 9 июня, в Никополе, на Днепре, загорелся гараж. В результате этого пожара сгорел мужчина, который находился внутри помещения.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепре.
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Трагедия произошла ночью около 2 ночи на улице Кастромской города Никополь. Спасатели, которые прибыли на место происшествия, обнаружили, что пожар возник на открытой территории вблизи отдельно расположенного кирпичного гаража.
Сначала горел мусор на площади 5 квадратных метров, и впоследствии огонь перекинулся на здание. Огонь повредил крышу гаража и имущество внутри. Общая площадь пожара составляет 9 квадратных метров,
– отметили в пресс-службе.
После тушения пожара внутри здания было обнаружено тело владельца гаража 1978 года рождения без признаков жизни. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
Напомним, в Государственной службе чрезвычайных ситуаций предупреждают, что в течение выходных 9-10 июня в Украине сохранится самый высокий уровень пожарной опасности.