На Днепропетровщине 50-летний мужчина убил жену топором
В Днепре между бывшими супругами возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. В результате чего мужчина нанес многочисленные удары топором по голове и телу жертвы.
50-летний житель Днепра в состоянии алкогольного опьянения начал ссориться с бывшей женой, информирует полиция Днепровской области.
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Мужчина топором нанес серьезные травмы по голове и телу женщины, от которых потерпевшая скончалась.
Инцидент произошел в сентябре 2019 года во дворе дома обвиняемого в городе Днепр. Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
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