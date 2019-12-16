15:38
18 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кто спасет Россию от несчастий. YouTube для бедных
      Вєсті Кремля
      22:07, 17 декабря
      Вести.UA: Психические расстройства Кивы. Охота на "слуг народа"
      Вєсті.UA
      19:22, 17 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Криминал Новости криминала и ДТП
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

      На Днепропетровщине 50-летний мужчина убил жену топором

      100 Читати новину українською
      Мужчина убил топором свою бывшую жену / www.volyn.com.ua

      В Днепре между бывшими супругами возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. В результате чего мужчина нанес многочисленные удары топором по голове и телу жертвы.

      50-летний житель Днепра в состоянии алкогольного опьянения начал ссориться с бывшей женой, информирует полиция Днепровской области.

      Читайте также: Правоохранитель вместе с друзьями забили до смерти мужчину: суд вынес приговор

      Мужчина топором нанес серьезные травмы по голове и телу женщины, от которых потерпевшая скончалась.

      Инцидент произошел в сентябре 2019 года во дворе дома обвиняемого в городе Днепр. Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

      Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
      сегодня
      12461
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминал Новости Днепра
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 16 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:05 Кто в Бундестаге спасал "Северный поток-2" от санкций
      Злой Одессит 329
      сегодня , 13:14 Депутатов лишили неприкосновенности: как будут наказывать избранников
      Ірина Поліщук 714
      17 декабря , 18:30 Как выбрать качественный камин и не ошибиться с выбором: простые советы
      125
      сегодня , 13:01 Мифы о здоровье, которые мы опровергли в 2019 году
      Вероніка Климська 146
      сегодня , 12:00 Продолжим ползти. Оппозиции плевать на иностранцев, они против прозрачного рынка земли, – Фурса
      Сергій Фурса 190
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук