На Днепропетровщине 50-летний мужчина убил жену топором

В Днепре между бывшими супругами возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. В результате чего мужчина нанес многочисленные удары топором по голове и телу жертвы.

50-летний житель Днепра в состоянии алкогольного опьянения начал ссориться с бывшей женой, информирует полиция Днепровской области. Читайте также: Правоохранитель вместе с друзьями забили до смерти мужчину: суд вынес приговор Мужчина топором нанес серьезные травмы по голове и телу женщины, от которых потерпевшая скончалась. Инцидент произошел в сентябре 2019 года во дворе дома обвиняемого в городе Днепр. Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.