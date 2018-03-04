На Днепропетровщине депутата обвиняют в жестоком убийстве

В Никопольском районе (Днепропетровская область) депутата сельского совета подозревают в убийстве. Он, будто бы, до смерти забил работника одного из фермерских хозяйств.

Об этом пишет издание nikopol.informator.ua, ссылаясь на комментарий пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области.

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Трагедия случилась в октябре 2016 года, между депутатом сельского совета и работником одного из фермерских хозяйств возник конфликт из-за того, что работник фермы злоупотреблял алкоголем.

Конфликт перерос в драку. Депутат так избил работника, что тот умер от полученных травм.

Подозреваемый в убийстве пока на свободе, сейчас прокуратура решает вопрос о взятии депутата под стражу. Если вину депутата докажут, ему грозит 7 до 10 лет лишения свободы.