На Днепропетровщине грузовик влетел в легковушку, три человека погибли

Смертельное ДТП произошло на трассе Киев-Луганск-Изварино 295 км, вблизи села Богуслав, что на Днепропетровщине.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в результате столкновения грузового автомобиля "Мясной мясокомбинат" с легковым автомобилем ВАЗ 2112 возник пожар. Огнем уничтожены легковой автомобиль и грузовой автомобиль", — говорится в сообщении ГСЧС.

В результате ДТП погибли 3 человека и 3 пострадавших, которые доставлены каретой скорой помощи в больницу. Личности погибших и травмированных устанавливаются.

Причины возникновения дорожно-транспортного происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

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