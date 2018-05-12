На Днепропетровщине медсестра дала ребенку вместо лекарств средство для мытья пола

В Павлограде в детской поликлинике медицинская сестра ошибочно дала девочке-подростку средство для мытья пола вместо лекарств.

Об этом сообщает пресс-служба Павлоградского отдела полиции.

Читайте также: Египетский суд оправдал 4-летнего мальчика, которого обвинили в сексуальном домогательстве

"В Павлоградский отдел полиции поступило сообщение из детской поликлиники о том, что медицинская сестра ошибочно дала девочке-подростку, которая находилась на стационарном лечении, хлорное дезинфекционное средство для мытья пола вместо лекарств", – говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником полиция Павлограда по согласованию с местной прокуратурой начала уголовное производство по ч. 2 ст. 140 УК Украины.

Пострадавшую девочку госпитализировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова. Сейчас ее состояние стабильное.