На Днепропетровщине мужчина из пистолета выстрелил в лицо полицейскому

16 июня на одной из центральных улиц Павлограда мужчина выстрелил из пистолета в лицо полицейскому. Это произошло после того, как правоохранители попытались задержать этого человека.

Внимание защитников правопорядка привлек водитель автомобиля "Газель", который держал за спиной пистолет, передает пресс-центр Нацполиции в Днепропетровской области.

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Мужчина вышел из автомобиля и двинулся в сторону людей, которые находились на остановке общественного транспорта. Когда неизвестный направил оружие в сторону людей, полицейские приказали ему остановиться, на что мужчина не отреагировал,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что во время задержания злоумышленник выстрелил полицейскому в лицо. Задержанным оказался 36-летний местный житель. Его доставили в Павлоградский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента. Оружие изъяли для проведения экспертизы.

Раненого полицейского доставили в больницу. К счастью, больше никто не пострадал.

В полиции открыли уголовное производство по факту инцидента.