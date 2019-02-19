На Днепропетровщине начала работать самая мощная солнечная электростанция в Украине

Компания "Солар-Фарм-1" официально ввела в эксплуатацию крупнейшую в Украине солнечную электростанцию. Никопольскую СЭС, которая имеет мощность 246 мегаватт, ввели в эксплуатацию еще в середине января. Электростанция с такой мощностью может полностью удовлетворять потребности 100 тысяч домохозяйств Украины.

Никопольская СЭС также считается одной из крупнейших солнечных электростанций в Европе, сообщил Ukraine Now.

Читайте также: Турецкая компания начала строить солнечную электростанцию в Хмельницкой области

Общая площадь СЭС составляет более 400 гектаров, на которых установлены 750 тысяч солнечных панелей. Она расположена на месте бывшего карьера.



Никопольская СЭС

Электростанция построена совместно частными инвесторами из Китая и Украины – China Machinery Engineering Corporation и ДТЭК. Инвестиции в строительство станции составили 230 миллионов долларов.

Планируется, что Никопольская СЭС будет производить до 290 миллионов киловатт в час электроэнергии в год. Кроме того, она позволит сократить выбросы диоксида углерода более чем на 300 тысяч тонн в год.

Смотрите видео: как строили Никопольскую СЭС

Стоит отметить, что в последние годы рынок возобновляемой энергетики в Украине стремительно развивается. Зарубежные компании инвестируют большие суммы в строительство новых солнечных и ветряных электростанций. В частности, недавно в Виннице открыли отечественный завод по изготовлению солнечных панелей. Это означает, что отныне Украина сможет производить 100% составляющих солнечных электростанций и обеспечивать внутренний рынок.