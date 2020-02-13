На Днепропетровщине несовершеннолетняя девушка родила в туалете

17-летняя девушка в Днепропетровской области родила малыша в туалете и утопила его в выгребной яме.

В селе Петрово, что на Днепропетровщине, несовершеннолетняя жительница, которая состояла на учете у врача-психиатра, утопила новорожденного ребенка в выгребной яме. Об этом сообщает "Информатор".

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Девушка была на девятом месяце беременности. Она зашла в уличный туалет во дворе своего дома, где родила мальчика и сразу утопила его в выгребной яме.

Тело новорожденного ребенка направили на судмедэкспертизу. А несовершеннолетнюю госпитализировали в перинатальный центр из-за сильного кровотечения.