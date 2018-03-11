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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На Днепропетровщине ночью одновременно сгорело 17 авто

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На Днепропетровщине ночью одновременно сгорело 17 авто
На Днепропетровщине ночью одновременно сгорело 17 авто / Иллюстративное фото

Возгорание произошло в селе Николаевка, что на Днепропетровщине. Огнем уничтожено 9 автобусов и 8 автомобилей

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"10 марта в 21:15 в селе Николаевка Петропавловского района Днепропетровской области в одноэтажном металлическом ангаре автобазы АО "Павлоградуголь" возник пожар. В 1:45 11 марта пожар ликвидирован. Огнем уничтожено 9 автобусов и 8 автомобилей. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении спасателей.

К тушению пожара от ГСЧС привлекалось 7 единиц техники и 33 спасателя.

Сейчас причины пожара устанавливаются.

Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Новости Днепра
Источник: 24 Канал
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