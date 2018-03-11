На Днепропетровщине ночью одновременно сгорело 17 авто
Возгорание произошло в селе Николаевка, что на Днепропетровщине. Огнем уничтожено 9 автобусов и 8 автомобилей
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Читайте также: На Днепропетровщине депутата обвиняют в жестоком убийстве
"10 марта в 21:15 в селе Николаевка Петропавловского района Днепропетровской области в одноэтажном металлическом ангаре автобазы АО "Павлоградуголь" возник пожар. В 1:45 11 марта пожар ликвидирован. Огнем уничтожено 9 автобусов и 8 автомобилей. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении спасателей.
К тушению пожара от ГСЧС привлекалось 7 единиц техники и 33 спасателя.
Сейчас причины пожара устанавливаются.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии