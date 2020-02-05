На Днепропетровщине пожизненно осужденный убил конвоира в поезде

Пожизненно заключенный убил Нацгвардейца при перевозке на поезде из Запорожья в Днепр. Злоумышленник предстанет перед судом.

При этапировании на поезде из Запорожья в Днепр осужденный сделал попытку побега, сообщает прокуратура Днепропетровской области.

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Преступник воспользовался подготовленным пистолетом и убил солдата Национальной гвардии Украины, который был его конвоиром.

44-летнему мужчине инкриминируют нарушение по статье "убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей" и статьями "приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия" и "незаконченное покушение на побег из-под стражи, соединенное с использованием оружия с применением насилия ".