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      На Днепропетровщине пожизненно осужденный убил конвоира в поезде

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      На Днепропетровщине будут судить пожизненно заключенного за убийство конвоира / lemberg-news

      Пожизненно заключенный убил Нацгвардейца при перевозке на поезде из Запорожья в Днепр. Злоумышленник предстанет перед судом.

      При этапировании на поезде из Запорожья в Днепр осужденный сделал попытку побега, сообщает прокуратура Днепропетровской области.

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      Преступник воспользовался подготовленным пистолетом и убил солдата Национальной гвардии Украины, который был его конвоиром.

      44-летнему мужчине инкриминируют нарушение по статье "убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей" и статьями "приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия" и "незаконченное покушение на побег из-под стражи, соединенное с использованием оружия с применением насилия ".

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Криминал Новости Днепра
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