На Днепропетровщине предпринимателя подозревают в присвоении свыше 1 миллиона бюджетных средств

В Днепродзержинске разоблачили директора общества с ограниченной ответственностью за возможное присвоение более 1 миллиона гривен бюджетных средств. Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на имущество, находящееся в собственности подозреваемого.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

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Днепродзержинская прокуратура совместно с полицией и Управлением защиты экономики разоблачили директора общества с ограниченной ответственностью в совершении уголовных правонарушений, таких как: завладение чужим имуществом и служебный подлог.

Правоохранительные органы установили, что в течение 2016 года директор вносил в официальные документы ложные сведения о якобы предоставлении технических услуг обществом и о проведении различных работ на территории государственного предприятия в городе Каменском. Все это время директор знал, что услуги не предоставлялись, а работы фактически не проводились.

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В результате таких манипуляций с государственного предприятия на счет общества были перечислены 1 миллион 121 тысяча гривен бюджетных средств. В дальнейшем злоумышленник распорядился средствами по собственному усмотрению.

Диреткору общества сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений. Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на имущество, находящееся в собственности подозреваемого.

Напомним, двое жителей Днепропетровской области проводили по заданию спецслужб РФ антиукраинскую агитацию в социальных сетях.