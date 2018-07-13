На Днепропетровщине произошло ДТП с участием маршрутки: есть жертвы

12 июля в Днепропетровской области на автодороге Киев – Луганск – Изварино столкнулись два легковых автомобиля и маршрутка, в результате чего погиб один человек и еще двое пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"В результате ДТП погиб 1 человек, которого спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования изъяли из поврежденного автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи. Умер в карете скорой. Также пострадали двое человек", – отметили в ГСЧС.

Кроме того, спасатели осуществили меры по предупреждению дальнейшего возгорания всех трех автомобилей.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.