На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП: опубликованы фото
24 июня на автодороге Днепр – Кобыляки вблизи поселка Обуховское на Днепропетровщине произошла жуткая авария, в результате которой погибли трое людей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
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По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что, вероятно, не справившись с управлением, водитель автомобиля ЗАЗ Vida допустил столкновение с железобетонной опорой наружного освещения,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что на момент ДТП в автомобиле находились 3 человека – двое мужчин и женщина. От полученных травм все трое скончались.
Кроме того, спасателям пришлось при помощи спецоборудования извлекать тела погибших из искореженного автомобиля.
Сейчас правоохранители проводят следственные действия по установлению обстоятельств аварии.
На Днепропетровщине в ДТП погибли 3 человека
Смертельная авария произошла на Днепропетровщине
В Днепропетровской области произошло смертельное ДТП