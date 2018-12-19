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      На Днепропетровщине разоблачили схрон с 15 тоннами взрывателей к снарядам: фото и видео

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      Детонаторы обнаружили на одном из предприятий
      Детонаторы обнаружили на одном из предприятий / Нацполиция

      Во вторник, 18 декабря, во время обыска одного из предприятий в Днепропетровской области правоохранители обнаружили 15 тонн взрывателей к снарядам калибра 122 мм и 125 мм.

      Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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      Кроме того, полицейские обнаружили кустарное оборудование, с помощью которого детонаторы могли разбирать на детали.

      "Люди, которые осуществляли манипуляции с детонаторами, подвергали опасности не только себя, но и окружающих", – отметили правоохранители.


      Детонаторы обнаружили на одном из предприятий

      В органах уже открыли уголовное производство по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Причастные к инциденту устанавливаются.

       

      Теги: Новости Украины Новости Днепра Оружие Полиция Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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