На Днепропетровщине спасатель попал в больницу после укуса кота

В понедельник, 4 мая, в городе Никополь Днепропетровской области спасатель пытался снять с дерева кота, но тот его укусил. Из-за этого мужчина попал в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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"4 июня в 13:35 в Службу спасения "101" обратились жители с просьбой снять с дерева кота по улице Братьев Шиянов города Никополь. К месту вызова было направлено дежурное отделение 28 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", – говорится в сообщении.

С помощью автолестницы спасатели поднялись на дерево и сняли кота. Однако во время проведения спасательных работ кот смог прокусить насквозь специальную рабочую рукавицу спасателя и ранил ему руку.

"Сотрудник вынужден был обратиться за помощью в медицинское учреждение. Сейчас спасатель находится на стационарном лечении, ведь слюна животного опасна и есть вероятность инфицирования столбняком или бешенством", – отметила спасательная служба.