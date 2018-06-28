На Днепропетровщине столкнулись два грузовика: есть жертвы

В Днепропетровской области два грузовика попали в дорожно-транспортное происшествие на автотрассе Харьков-Симферополь, в результате чего погиб один из водителей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщение о ДТП, которое произошло на 10 километре автодороги Харьков-Симферополь М-29, в Новомосковском районе, поступило в Службу спасения "101" 28 июня в 02:40.

Прибыв на место происшествия специалисты Службы спасения "101" установили, что в результате столкновения двух грузовиков марки DAF, один из водителей 1962 года рождения скончался на месте и был зажат в кабине автомобиля. Другой водитель 1971 года рождения госпитализирован работниками скорой медицинской помощи в ЦРБ хирургического отделения в городе Новомосковск,

– говорится в сообщении.

Кроме того, спасателям пришлось с помощью пожарно-технического оборудования открывать дверь кабины и доставать тело мужчины из автомобиля, и передавать работникам судебно-медицинской экспертизы.