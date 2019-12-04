На Днепропетровщине супруги пытали сына раскаленной ложкой
В городе Синельниково семейная пара пытала своего ребенка якобы с воспитательной целью. Раскаленную столовую ложку они прикладывали к рукам 9-летнего мальчика.
Произошло это в мае 2019 года, сообщают в прокуратуре Днепропетровской области. Родной отец мальчика со своей женой, которая является мачехой для ребенка, вызвали у ребенка ожоги I-II степени.
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Такие методы воспитания правоохранители признали пыткам.
Дело направили в суд, горе-родителей ждет уголовная ответственность.
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