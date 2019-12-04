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      На Днепропетровщине супруги пытали сына раскаленной ложкой

      6 Читати новину українською
      Супруги пытали сына раскаленной ложкой / unsplash.com

      В городе Синельниково семейная пара пытала своего ребенка якобы с воспитательной целью. Раскаленную столовую ложку они прикладывали к рукам 9-летнего мальчика.

      Произошло это в мае 2019 года, сообщают в прокуратуре Днепропетровской области. Родной отец мальчика со своей женой, которая является мачехой для ребенка, вызвали у ребенка ожоги I-II степени.

      Важно! Суд арестовал подозреваемого Лаврегу в убийстве 3-летнего сына Соболева: детали

      Такие методы воспитания правоохранители признали пыткам.

      Дело направили в суд, горе-родителей ждет уголовная ответственность.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Дети и несовершеннолетние Жертвы Новости Днепра Криминал
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