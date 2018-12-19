На Днепропетровщине умер человек от коклюша

В Каменском Днепропетровской области от коклюша умер человек. У него не было прививки от болезни.

Об этом сообщает Каменская городская рада.

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"По информации Каменского городского отдела лабораторных исследований, с начала года в городе зарегистрировано 10 случаев заболеваний коклюшем, в том числе, 1 случай – летальный. Все больные прививок против коклюша не имели", – говорится в сообщении.

Коклюш – что это? Бактериальное инфекционное заболевание, протекающее под видом затяжного бронхита с тяжелыми приступами кашля.

В ведомстве также отметили, что есть информация о зарегистрированном 21 случае заболеваний корью и 12 случаев заболеваний острым вирусным гепатитом В.

Коклюш – симптомы Общее нарастающее недомогание;

Несильный кашель;

Повышение температуры тела;

Насморк;

В связи с неритмичными и не в полном объеме поставками медицинских иммунобиологических препаратов в течение последних лет, сформировался слой неиммунного населения, вследствие чего произошло снижение коллективного иммунитета,

– указано на сайте горсовета.

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