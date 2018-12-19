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      На Днепропетровщине умер человек от коклюша

      54 Читати новину українською
      В Украине зафиксирована смерть от коклюша
      В Украине зафиксирована смерть от коклюша / kafedra.com.ua

      В Каменском Днепропетровской области от коклюша умер человек. У него не было прививки от болезни.

      Об этом сообщает Каменская городская рада.

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      "По информации Каменского городского отдела лабораторных исследований, с начала года в городе зарегистрировано 10 случаев заболеваний коклюшем, в том числе, 1 случай – летальный. Все больные прививок против коклюша не имели", – говорится в сообщении.

       
      Коклюш – что это?
      Бактериальное инфекционное заболевание, протекающее под видом затяжного бронхита с тяжелыми приступами кашля.

      В ведомстве также отметили, что есть информация о зарегистрированном 21 случае заболеваний корью и 12 случаев заболеваний острым вирусным гепатитом В.

       
      Коклюш – симптомы

      Общее нарастающее недомогание;
      Несильный кашель;
      Повышение температуры тела;
      Насморк;

      В связи с неритмичными и не в полном объеме поставками медицинских иммунобиологических препаратов в течение последних лет, сформировался слой неиммунного населения, вследствие чего произошло снижение коллективного иммунитета,
      – указано на сайте горсовета.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Медицина Корь Новости Днепра
      Источник: Здоров'я 24
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