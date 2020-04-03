На Днепропетровщине установили палаточный городок для обсервации: фото, видео
Спасатели установили палаточный городок для обсервации людей, у которых может быть коронавирусная инфекция. Лагерь разместили возле села Могилев, на выезде из региона.
Городок состоит из 65 палаток. Все они приспособлены для проживания людей, оснащены хозяйственной частью и зоной санитарной обработки. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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В лагере могут находиться 130 человек. Палаточный городок построили за 2 дня. Работали над этим две группы спасателей (по 10 человек каждая).
На территории лагеря также поставили специальные рамки для проведения дезинфекции и автомобиль для термической обработки вещей и постельного белья.
Это пилотный проект изолированного городка для обсервации людей. Такой опыт Днепропетровщины может быть использован по всей стране,
– информируют в ГСЧС.
Лагерь вмещает 130 человек / Фото пресс-службы ГСЧС Украины
Спасатели установили палаточный городок для обсервации: видео
Что такое обсервация и место обсервации?
Обсервация – наблюдение за человеком в течение инкубационного периода для определения потребности в дальнейшей госпитализации.
Обсерватор – специализированное учреждение здравоохранения, предназначенное для госпитализации тех, кто изъявил желание покинуть территорию карантина для обследования и проведения медицинского наблюдения за ними.
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