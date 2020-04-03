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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      На Днепропетровщине установили палаточный городок для обсервации: фото, видео

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      На Днепропетровщине установили палаточный городок для обсервации / Пресс-служба ГСЧС

      Спасатели установили палаточный городок для обсервации людей, у которых может быть коронавирусная инфекция. Лагерь разместили возле села Могилев, на выезде из региона.

      Городок состоит из 65 палаток. Все они приспособлены для проживания людей, оснащены хозяйственной частью и зоной санитарной обработки. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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      В лагере могут находиться 130 человек. Палаточный городок построили за 2 дня. Работали над этим две группы спасателей (по 10 человек каждая).

      Палаточный городок для обсервации / Фото пресс-службы ГСЧС Украины

      На территории лагеря также поставили специальные рамки для проведения дезинфекции и автомобиль для термической обработки вещей и постельного белья.

      Это пилотный проект изолированного городка для обсервации людей. Такой опыт Днепропетровщины может быть использован по всей стране,
      – информируют в ГСЧС.

      Спасатели возвели палаточный городок для обсервации людей, в который может быть COVID-19 / Фото пресс-службы ГСЧС Украины


      Лагерь вмещает 130 человек / Фото пресс-службы ГСЧС Украины

      Спасатели установили палаточный городок для обсервации: видео

      Что такое обсервация и место обсервации?
      Обсервация – наблюдение за человеком в течение инкубационного периода для определения потребности в дальнейшей госпитализации.

      Обсерватор – специализированное учреждение здравоохранения, предназначенное для госпитализации тех, кто изъявил желание покинуть территорию карантина для обследования и проведения медицинского наблюдения за ними.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине ГСЧС Карантин в Украине 2020 Новости Днепра Новости Украины
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