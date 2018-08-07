На Днепропетровщине в ДТП погибли 2 человека, много раненых: фото и видео 18+

В Днепропетровской области столкнулись легковой автомобиль "Ауди А8" и рейсовый автобус Мерседес, который ехал по маршруту Днепр-Каменское. В результате ДТП погибли двое человек, и еще 13 получили ранения.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Отмечается, что авария произошла в Петриковском районе между селами Лобойковка и Елизаветовка.

Предварительно в автобусе находилось 25 человек. В результате ДТП погибли 2 человека, пострадали 13 человек,

– сообщили в областном ГСЧС.

Как сообщил начальник ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач "Информатору", спасатели с помощью спецоборудования достают из автобуса пострадавших, а также вырезают тела погибших.



По его словам, автобус поднимают с помощью автокрана. Кроме того, спасатели вынуждены были применить к Audi огнетушитель, чтобы избежать возгорания.

На месте аварии продолжают работать спасатели, полиция и медики. Движение на трассе затруднено.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.



На Днепропетровщине произошла смертельная авария



На Днепропетровщине Ауди А8 влетела в рейсовый автобус Мерседес