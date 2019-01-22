На Днепропетровщине в масштабном ДТП столкнулись 10 авто: фото

Утром 22 января в Днепропетровской области на трассе Кривой Рог - Днепр произошло масштабное ДТП во время которого столкнулись около десяти автомобилей.

Об этом сообщают местные издания и очевидцы в Facebook.

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В масштабное ДТП попали два пассажирских автобуса, два грузовика, фура, которую развернуло на дороге и несколько легковых автомобилей, которые слетели в кювет.

Из-за аварии на трассе образовалась пробка в обе стороны на несколько километров.

Причиной ДТП могли стать плохие погодные условия: на дороге гололед, плохая видимость, густой туман.

Информация о пострадавших выясняется.



ДТП в Днепропетровской области



Масштабная авария в Днепропетровской области: легковушки слетели в кювет



Авария на Днепропетровщине



На Днепропетровщине 10 авто попали в ДТП