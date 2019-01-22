На Днепропетровщине в масштабном ДТП столкнулись 10 авто: фото
Утром 22 января в Днепропетровской области на трассе Кривой Рог - Днепр произошло масштабное ДТП во время которого столкнулись около десяти автомобилей.
Об этом сообщают местные издания и очевидцы в Facebook.
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В масштабное ДТП попали два пассажирских автобуса, два грузовика, фура, которую развернуло на дороге и несколько легковых автомобилей, которые слетели в кювет.
Из-за аварии на трассе образовалась пробка в обе стороны на несколько километров.
Причиной ДТП могли стать плохие погодные условия: на дороге гололед, плохая видимость, густой туман.
Информация о пострадавших выясняется.
ДТП в Днепропетровской области
Масштабная авария в Днепропетровской области: легковушки слетели в кювет
Авария на Днепропетровщине
На Днепропетровщине 10 авто попали в ДТП
Масштабная авария в Днепропетровской области