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      На Днепропетровщине во двор дома эколога бросили гранату, – "Зеленый патруль"

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      Во двор дома эколога бросили гранату
      Во двор дома эколога бросили гранату / 5 канал

      Коллеги пострадавшего уверены, что нападение напрямую связано с общественной деятельностью эколога.

      В общественной организации "Зеленый патруль" расценивают нападение как давление на активистов и связывают его с деятельностью в экологических проектах, сообщает "5 канал".

      Нападение на активиста общественного формирования "Экологический патруль" произошло 11 декабря около 23.00. Во двор его частного дома в городе Синельниково бросили гранату РГД, рассказали коллеги эколога. К счастью, никто не пострадал. От взрыва было повреждено имущество активиста – припаркованное во дворе авто и крыша дома.

      Коллеги пострадавшего уверены, что нападение напрямую связано с общественной деятельностью эколога. По словам председателя исполнительного органа "Экологического патруля" Татьяны Лампики, в последнее время они вместе боролись против массовой вырубки лесов. Во время рейдов активисты фиксировали номера машин, лесорубов снимали на видео, а материалы передавали в правоохранительные органы. Из-за этого постоянно получали угрозы. Последнее крупное задержание "черных" лесорубов произошло в начале прошлой недели. Поэтому инцидент с гранатой активисты расценивают как "требование прекратить мешать чьему-то бизнесу".

      Мы начали эти рейды почти месяц назад. В течение этого месяца есть уже 5 уголовных производств. Нам в течение этого периода передавали, но в словесной форме угрозы. Мы считаем что скорее всего, и это одна из версий полиции, что эти действия, которые были с гранатой – это уже предупреждения более такие суровые, более весомые,
      – отмечает Татьяна Лампика.

      В Нацполиции Днепропетровской области инцидент расследуют как хулиганство. Санкция за совершение такого преступления предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

      Теги: Новости Украины Полиция Экология Новости Днепра
      Источник: 24 Канал
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