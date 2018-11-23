На Днепропетровщине водитель сбил беременную вместе с ребенком в коляске, женщина в реанимации

В четверг, 22 ноября, в городе Пятихатки, что в Днепропетровской области, пьяный водитель сбил женщину на 8 месяце беременности вместе с ребенком в коляске.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

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31-летнюю женщину госпитализировали в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. Двухлетний ребенок, который в момент аварии был в коляске, значительных травм не получил, однако его также доставили в медицинское учреждение.

В крови 50-летнего водителя содержание алкоголя превышало норму в 10 раз – 2,22 промилле. Его задержали и открыли уголовное производство. Подозреваемому грозит до 8 лет за решеткой с возможным лишением права управлять авто на срок до 3 лет.



О судьбе нерожденного ребенка пока не сообщается