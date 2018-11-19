На Днепропетровщине вспышка кори: за год заболели почти 1000 человек
В Днепропетровской области в 2018 году корью заболели почти 950 человек. Из них более 450 — дети.
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.
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Врачи отмечают, что количество заболеваний объясняется низким уровнем вакцинации, и подчеркивают, что это является единственной защитой от болезни.
В ведомстве добавляют, что в регионе сейчас достаточно вакцин для прививки, процедура бесплатная.
Корь в Украине 2018: симптомы у детей и взрослых
Отметим, что детям делают прививки от кори в один год и в шесть лет.
Напомним, в Центре общественного здоровья Минздрава Украины сообщили о 36 455 случаях заболевания корью в Украине с начала 2018 года. Из них 22 344 – дети. Смертельных случаев – 15.
Что такое корь? Опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарства от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смерти. Дети и взрослые, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.
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