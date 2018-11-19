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      На Днепропетровщине вспышка кори: за год заболели почти 1000 человек

      11 Читати новину українською
      Вспышка кори в Украине
      Вспышка кори в Украине / life.pravda.com.ua

      В Днепропетровской области в 2018 году корью заболели почти 950 человек. Из них более 450 — дети.

      Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

      Читайте также: Как уберечься от кори: все о вакцинации

      Врачи отмечают, что количество заболеваний объясняется низким уровнем вакцинации, и подчеркивают, что это является единственной защитой от болезни.

      В ведомстве добавляют, что в регионе сейчас достаточно вакцин для прививки, процедура бесплатная.


      Корь в Украине 2018: симптомы у детей и взрослых

      Отметим, что детям делают прививки от кори в один год и в шесть лет.

      Напомним, в Центре общественного здоровья Минздрава Украины сообщили о 36 455 случаях заболевания корью в Украине с начала 2018 года. Из них 22 344 – дети. Смертельных случаев – 15.

      Что такое корь? Опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарства от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смерти. Дети и взрослые, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Днепра Вакцина Корь Инклюзивность Лечение
      Источник: 24 канал
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