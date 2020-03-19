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      На Днепропетровщине женщина сожгла 2 гектара земли, когда убирала на кладбище

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      Женщина из села Китайгород, что в Днепропетровской области, подожгла сухие листья, но из-за ветра начался масштабная пожар. Огонь охватил 2 гектара земли.

      В Днепропетровской области пожарные боролись с огнем около часа, сообщает ГСЧС области.

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      По данным правоохранителей, поджог совершила местная жительница, которая убирала на кладбище. Женщина решила поджечь сухие листья, но из-за ветреной погоды, пламя разнесло на сухую траву.


      Пожар на 2 гектарах земли / Фото: ГСЧС

      На жительницу Китайгорода составили протокол по статье "Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов". Санкциями статьи предусмотрен штраф от 340 до 1360 гривен.

      Смотрите видео: Женщина подожгла листья и пламя разнесло по сухой траве 

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминал Криминальные новости Пожар Новости Днепра
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