На Днепропетровщине женщина сожгла 2 гектара земли, когда убирала на кладбище
Женщина из села Китайгород, что в Днепропетровской области, подожгла сухие листья, но из-за ветра начался масштабная пожар. Огонь охватил 2 гектара земли.
В Днепропетровской области пожарные боролись с огнем около часа, сообщает ГСЧС области.
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По данным правоохранителей, поджог совершила местная жительница, которая убирала на кладбище. Женщина решила поджечь сухие листья, но из-за ветреной погоды, пламя разнесло на сухую траву.
Пожар на 2 гектарах земли / Фото: ГСЧС
На жительницу Китайгорода составили протокол по статье "Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов". Санкциями статьи предусмотрен штраф от 340 до 1360 гривен.
Смотрите видео: Женщина подожгла листья и пламя разнесло по сухой траве