На должности в Антикоррупционный суд претендуют всего 25 кандидатов: появилась реакция НАБУ
По состоянию на сегодня Высшей квалификационной комиссии судей Украины поступило 25 заявлений от кандидатов на должности судей Антикоррупционного суда. Председатель НАБУ Артем Сытник заявил, что в условиях давления, в которых придется работать судьям антикоррупционного суда, работать сможет не каждый.
Об этом сообщают в аккаунте НАБУ в Twitter.
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25 кандидатов в суд – это показатель того, что специалисты выжидают момента, когда станет понятно, что этот суд качественно другой и что они действительно будут иметь гарантии безопасности,
– сообщил Сытник.
Значительной проблемой нынешней судебной системы он назвал профессиональную неготовность судей районных судов слушать сложные дела о топ-коррупции.
Ранее председатель Высшей квалификационной комиссии судей сообщил, когда изберут судей в Антикоррупционный суд.