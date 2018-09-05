На должности в Антикоррупционный суд претендуют всего 25 кандидатов: появилась реакция НАБУ

По состоянию на сегодня Высшей квалификационной комиссии судей Украины поступило 25 заявлений от кандидатов на должности судей Антикоррупционного суда. Председатель НАБУ Артем Сытник заявил, что в условиях давления, в которых придется работать судьям антикоррупционного суда, работать сможет не каждый.