На Доме профсоюзов в Киеве снова разместить вывеску KFC: фото

В Киеве на фасаде Дома профсоюзов на Майдане Незалежности снова разместили вывеску ресторана KFC. Этот ресторан уже открывали в ноябре 2018 года, но тогда разгорелся скандал, и заведение прекратило работу.

Вывеску на здании начали монтировать 8 февраля около 16:00 с помощью подъемного крана. На этот раз логотип ресторана установили со стороны улицы Михайловской.

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"После кипиша, в 19:00 вывеску начали заматывать в черный целлофан. Но это абсолютно не снимает вопрос, почему KFC до сих пор в профсоюзах", - пишут в соцсетях свидетели происшествия.

21 ноября 2018 года в Киеве в Доме профсоюзов, сгоревшем во время Революции Достоинства, открыли ресторан быстрого питания сети KFC. Это событие разозлило украинцев, поэтому они устроили в столице акцию протеста. Людей возмутило то, что ресторан открыли в помещении, в котором во времена Майдана в пожаре погибли люди.

Полиция задержала часть протестующих, однако впоследствии отпустила. Не обошлось без столкновений, в которых, в частности пострадал брат нардепа Мустафы Найема – Маси Найем.

Впоследствии выяснилось, что ресторан KFC в Доме профсоюзов могла открыть российская компания. Об этом свидетельствует российский адрес в контактах на сайте ресторана, которйы уже успели удалить.

Уже на следующий день после протестов ресторан KFC временно закрыли. А украинское PR-агентство Mainstream объявило о расторжении контракта с компанией Yum! Brands, которая является официальным представителем KFC в Украине.

Инцидент с KFC комментировал и мэр Киева Виталий Кличко, который назвал открытие ресторана в Доме профсоюзов нецелесообразным.

Что известно о событиях в Доме профсоюзов во время Майдана?

В здании был расположен Штаб национального сопротивления во время Евромайдана. Дом почти полностью сгорел во время событий 18-20 февраля 2014 года. Активисты обвиняют в поджоге здания правоохранителей, а силовики переложили ответственность на "Правый сектор". По данным чрезвычайников, после пожара удалось спасти 41 человека, 1 человек погиб.



По данным временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийств на Майдане, штурм Дома профсоюзов состоялся по указанию экс-председателя СБУ Александра Якименко, его первого заместителя Владимира Тоцкого, руководителя центра спецопераций "Альфа" Олега Присяжного и руководителя Антитеррористического центра СБУ Андрея Меркулова.