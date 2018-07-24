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УСИК – ГАССИЕВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

На Донбассе боевики ударили по украинским военным из запрещенного оружия: есть раненые

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Ситуация на Донбассе: боевики применили 120-миллиметровые минометы, запрещенные минскими соглашениями
Ситуация на Донбассе: боевики применили 120-миллиметровые минометы, запрещенные минскими соглашениями / Иллюстративное фото

В течение понедельника, 23 июля, пророссийские боевики в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 21 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом оккупационные силы 3 раза применили запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отметим, что в результате боевых действий 2 украинских военнослужащих получили ранения, потерь нет. При этом среди пророссийских боевиков ранения получили 4 человека.

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Так, российские оккупационные силы прицельно обстреливали украинских защитников Крымского, Майорска, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Талаковки, Павлополя, Водяного и Широкино. Вблизи Крымского и Лебединского пророссийские боевики обстреляли позиции Объединенных сил из 82-миллиметровых минометов, а у Талаковки – с 120-миллиметрового миномета.

С начала вторника, 24 июля, российские оккупационные силы 4 раза открывали огонь по позициям украинских бойцов возле Авдеевки, Марьинки и Павлополя. В то же время украинские защитники Водяного попали под прицельный вражеский обстрел с ПТУР и запрещенного 120-миллиметрового миномета.

 

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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