На Донбассе бушует непогода: Авдеевка осталась без воды, а часть Мариуполя без света
Из-за непогоды и сильных порывов ветра Авдеевка осталась без воды: произошло повреждение воздушной линии электропередач, которая питает Донецкую фильтровальную станцию. Мариуполь частично отключили от электроснабжения.
Об этом информирует ГУ ГСЧС.
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По состоянию на 7:00 в результате непогоды в Донецкой области обесточены 4 населенных пункта. Так, 6 сентября в 19:00 из-за сильного ветра произошло повреждение воздушной линии электропередач, которая питает Донецкую фильтровальную станцию. В результате было прекращено водоснабжение Авдеевки,
– говорится в сообщении.
Кроме того, из-за ухудшения погодных условий от централизованного электроснабжения частично отключили Мариуполь (200 абонентов), а также село Васильевку Волновахского района (81 абонент) и село Дроновку Бахмутского района (136 абонентов).
В свою очередь, синоптики на территории Донецкой области объявили штормовое предупреждение.
"6-7 сентября наблюдаются отдельные порывы ветра и шквалы 15-20 метров в секунду", – передали в Укргидрометцентре.