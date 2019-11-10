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      На Донбассе хотят Местных вибори без украинских партий

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      Жители ОРДЛО против участия украинских политический партий в местных выборах
      Жители ОРДЛО против участия украинских политический партий в местных выборах / Иллюстративное фото

      Почти 74 процента жителей ОРДЛО не желают допускать к участию в местных выборах украинские политические партии. В то же время они допускают, что на местных выборах кандидатами в органы власти могут быть граждане других стран.

      Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенного компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп".

      Интересно: 8 условий для выборов на Донбассе, не превратят их в танец вокруг ловушки боевиков

      Небольшая часть жителей – только 8,5% респондентов – ответили, что однозначно хотят видеть в избирательных бюллетенях названия украинских политсил; "Скорее да" ответили еще 14,2%.

      опитування вибори на Донбасі
      Результаты опроса / Фото "Зеркало недели"

      Среди опрошенных 70,09% жителей ОРДЛО выступают против того, чтобы на местных выборах кандидатами были исключительно граждане Украины, как это предусмотрено украинским законодательством.

      опитування вибори на Донбасі
      Лишь 11,6% ответили "однозначно да" / Фото "Зеркало недели"

      Среди прочего жители оккупированных территорий Донбасса преимущественно против привлечения Центральной избирательной комиссии Украины к местным выборам.

      ЦИК занимает второе место в антирейтинге доверия на территории так называемых "ДНР / ЛНР" после украинских политических партий.

      Приведенные данные исследования, которое проводилось Украинским институтом будущего и "Зеркалом недели. Украина" при участии компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" с ​​7 по 31 октября 2019 Методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: восьмисотом неподконтрольной части Луганской и 806 – в неподконтрольной части Донецкой областей.

      Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЧ, которые оставили неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

      blog_ava
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      9 ноября
      1906
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Луганска Новости Донецка Война на Донбассе Местные выборы 2020
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