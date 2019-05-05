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      На Донбассе исчез военнослужащий: его тело может находиться в морге на оккупированной территории

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      На Донбассе исчез военнослужащий: его тело может находиться в морге на оккупированной территории
      На Донбассе исчез военнослужащий: его тело может находиться в морге на оккупированной территории / Фото из открытых источников

      На Донбассе разыскивают военнослужащего 35 бригады морской пехоты, который исчез во время боя. Сейчас стало известно, что его тело может находиться в одном из моргов на оккупированной территории.

      Однако, тот ли это солдат, военным и международным наблюдателям еще предстоит выяснить.

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      Военнослужащий исчез на днях на передовой вблизи села Николаевка во время очередного обстрела боевиками позиций наших военнослужащих. В районе немедленно начала работу группа поиска и эвакуации. В то же время, командование бригады обратилось к международным наблюдателям для прекращения огня на этом участке.

      Однако, враг продолжал обстрелы, тем самым помешав провести тщательный поиск пропавшего бойца.

      В бригаде морской пехоты говорят, что сделают все возможное, чтобы вернуть тело героя домой.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Жертвы
      Источник: 24 канал
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