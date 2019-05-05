На Донбассе исчез военнослужащий: его тело может находиться в морге на оккупированной территории
На Донбассе разыскивают военнослужащего 35 бригады морской пехоты, который исчез во время боя. Сейчас стало известно, что его тело может находиться в одном из моргов на оккупированной территории.
Однако, тот ли это солдат, военным и международным наблюдателям еще предстоит выяснить.
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Военнослужащий исчез на днях на передовой вблизи села Николаевка во время очередного обстрела боевиками позиций наших военнослужащих. В районе немедленно начала работу группа поиска и эвакуации. В то же время, командование бригады обратилось к международным наблюдателям для прекращения огня на этом участке.
Однако, враг продолжал обстрелы, тем самым помешав провести тщательный поиск пропавшего бойца.
В бригаде морской пехоты говорят, что сделают все возможное, чтобы вернуть тело героя домой.