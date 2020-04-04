На Донбассе от мин погибли более 10 мирных жителей с начала года: детали

С начала 2020 года на Донбассе зафиксировали более 10 смертельных случаев мирного населения из-за подрывов на минах. В 2019 году 50 человек погибли от мин, среди которых 10 детей.

Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик, сообщает пресс-центр миссии ОБСЕ.

Актуально запрещенные Какие противопехотные мины Россия использует на Донбассе: Украина в ОБСЕ привела доказательства

По его словам, с начала 2017 года наблюдатели зафиксировали 300 жертв от взрыва мин и боеприпасов среди гражданского населения. В прошлом году от взрыва мин погибли 10 детей.

Руководитель миссии приветствовал разминирование на участках разведения сил в Луганской и Донецкой областях. В то же время он отметил, что в этом направлении необходимо сделать больше.

Что известно об использовании оккупантами противопехотных мин на Донбассе

Во время форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности украинская делегация обнародовала информацию об использовании запрещенных международными конвенциями противопехотных мин со стороны боевиков на Донбассе.

Говорится о противопехотной мине направленного действия МОН-50. Ее обнаружили 21 марта 2016 года в районе Попасной на Луганщине. Как свидетельствует маркировка, боеприпас произвели в 2003 году на заводе "Полимер" в российском Чапаевске (Самарская область).



Мины ПМН-2, которые обнаружили возле Красногоровки

Также боевики на Донбассе активно применяют другую противопехотную мину российского производства – ПМН-2. Две таких мины с маркировкой "533-37-89" и "15-99-89" обнаружили 16 мая 2019 года возле Красногоровки в Донецкой области.

А 11 июня 2019 года сотрудники СБУ обнаружили еще 9 таких противопехотных мин с похожей маркировкой "15-86-89" и "ПМН-2-583-46-89" вблизи Марьинки на Донетчине.

Кроме того, боевики на Донбассе применяют такой тип противопехотных мин, как ПОМ-2. Так, 12 июня 2019 года в селе Водяное Донецкой области украинские военные обнаружили 6 пустых кассет КПОМ-2 мин ПОМ-2 и две рабочие мины ПОМ-2.



Как достичь мира на Донбассе / Инфографика 24 канала