На Донбассе от пули снайпера снова погиб украинец: что известно о бойце с Луганщины
Во время вражеского обстрела в среду, 16 октября, от коварной пули вражеского снайпера погиб украинский защитник. К небесному полку присоединился старший матрос Степан Криль.
О трагической гибели собрата сообщила 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Белинского.
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Парень родом из села Байдовка Старобельского района Луганской области, а в рядах Вооруженных сил Украины защищал Родину с 2015 года.
Вчера он отошел к воинству небесного. Покойся с Богом брат-морпех. Всегда с нами, всегда воин, всегда собрат,
– сообщили в 36-й бригаде.
Украинский военный Юрий Куличенко также сообщил, что Степан Криль был сиротой.
Захоронение Защитника Украины состоится на военном кладбище родного для Степана Старобельского района в селе Чмыровка. Время и дата церемонии пока не известны.