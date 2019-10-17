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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      На Донбассе от пули снайпера снова погиб украинец: что известно о бойце с Луганщины

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      На Донбассе от пули снайпера погиб морпех с Луганщины
      На Донбассе от пули снайпера погиб морпех с Луганщины

      Во время вражеского обстрела в среду, 16 октября, от коварной пули вражеского снайпера погиб украинский защитник. К небесному полку присоединился старший матрос Степан Криль.

      О трагической гибели собрата сообщила 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Белинского.

      К слову: На Донбассе погибла военнослужащая, которая в 2015-м на фронте потеряла отца: что еще известно о погибшей

      Парень родом из села Байдовка Старобельского района Луганской области, а в рядах Вооруженных сил Украины защищал Родину с 2015 года.

      Вчера он отошел к воинству небесного. Покойся с Богом брат-морпех. Всегда с нами, всегда воин, всегда собрат,
      – сообщили в 36-й бригаде.

      Украинский военный Юрий Куличенко также сообщил, что Степан Криль был сиротой.

      Захоронение Защитника Украины состоится на военном кладбище родного для Степана Старобельского района в селе Чмыровка. Время и дата церемонии пока не известны.

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Жертвы Пророссийские боевики Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
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