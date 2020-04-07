На Донбассе под обстрел попал автомобиль с журналистами: фото

Журналисты одного из украинских телеканалов попали под обстрел. Пророссийские боевики беспилотником сбросили возле Красногоровки разрывной заряд ВОГ-17. Обломки попали в авто журналистов.

Граната разорвалась в нескольких метрах от автомобиля, обломки попали в его боковое стекло и кузов. В салоне в это время находились журналисты телеканала "Украина" и пресс-офицер одного из подразделений ООС. К счастью никто из журналистов и военнослужащих не пострадал. Об этом информирует штаб ООС.

Смотрите также Боевики на Донбассе пробовали бить из минометов, но нарвались на ответ

Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий,

– отмечают военные.

Журналист Александр Махов на своей фейсбук-странице подчеркнул, что боевики целились именно в автомобиль.

Целенаправленно целились именно в автомобиль. Поскольку обстрел произошел именно в тот момент, когда машина остановилась в специальном месте недалеко от позиции. Автомобиль гражданский, брендированный. Оккупанты сбросили снаряд из беспилотника, который упал в метре от автомобиля телеканала,

– отметил он.

Махов добавил, что в салоне в тот момент, кроме него, находился еще оператор, водитель и пресс-офицер бригады, которая сопровождала съемочную группу. После удара все сразу укрылись в блиндаже.



Автомобиль журналистов после обстрела / Фото из соцсетей Александра Махова

"Армейцы говорят, что в последние дни противник часто проводит аэроразведку из беспилотников", – добавил журналист.



Обломок, что попал в авто журналистов / Фото из соцсетей Александра Махова

Обстрел произошел возле Красногоровки: карта