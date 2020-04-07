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      На Донбассе под обстрел попал автомобиль с журналистами: фото

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      Авто журналистов попало под обстрел / Фото пресс-служба ООС

      Журналисты одного из украинских телеканалов попали под обстрел. Пророссийские боевики беспилотником сбросили возле Красногоровки разрывной заряд ВОГ-17. Обломки попали в авто журналистов.

      Граната разорвалась в нескольких метрах от автомобиля, обломки попали в его боковое стекло и кузов. В салоне в это время находились журналисты телеканала "Украина" и пресс-офицер одного из подразделений ООС. К счастью никто из журналистов и военнослужащих не пострадал. Об этом информирует штаб ООС.

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      Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий,
      – отмечают военные.

      Журналист Александр Махов на своей фейсбук-странице подчеркнул, что боевики целились именно в автомобиль.

      Целенаправленно целились именно в автомобиль. Поскольку обстрел произошел именно в тот момент, когда машина остановилась в специальном месте недалеко от позиции. Автомобиль гражданский, брендированный. Оккупанты сбросили снаряд из беспилотника, который упал в метре от автомобиля телеканала,
      – отметил он.

      Махов добавил, что в салоне в тот момент, кроме него, находился еще оператор, водитель и пресс-офицер бригады, которая сопровождала съемочную группу. После удара все сразу укрылись в блиндаже.


      Автомобиль журналистов после обстрела / Фото из соцсетей Александра Махова

      "Армейцы говорят, что в последние дни противник часто проводит аэроразведку из беспилотников", – добавил журналист.


      Обломок, что попал в авто журналистов / Фото из соцсетей Александра Махова

      Обстрел произошел возле Красногоровки: карта

       

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Оккупированные территории Пророссийские боевики Новости Украины Журналисты Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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