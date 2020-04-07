На Донбассе под обстрел попал автомобиль с журналистами: фото
Журналисты одного из украинских телеканалов попали под обстрел. Пророссийские боевики беспилотником сбросили возле Красногоровки разрывной заряд ВОГ-17. Обломки попали в авто журналистов.
Граната разорвалась в нескольких метрах от автомобиля, обломки попали в его боковое стекло и кузов. В салоне в это время находились журналисты телеканала "Украина" и пресс-офицер одного из подразделений ООС. К счастью никто из журналистов и военнослужащих не пострадал. Об этом информирует штаб ООС.
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Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий,
– отмечают военные.
Журналист Александр Махов на своей фейсбук-странице подчеркнул, что боевики целились именно в автомобиль.
Целенаправленно целились именно в автомобиль. Поскольку обстрел произошел именно в тот момент, когда машина остановилась в специальном месте недалеко от позиции. Автомобиль гражданский, брендированный. Оккупанты сбросили снаряд из беспилотника, который упал в метре от автомобиля телеканала,
– отметил он.
Махов добавил, что в салоне в тот момент, кроме него, находился еще оператор, водитель и пресс-офицер бригады, которая сопровождала съемочную группу. После удара все сразу укрылись в блиндаже.
Автомобиль журналистов после обстрела / Фото из соцсетей Александра Махова
"Армейцы говорят, что в последние дни противник часто проводит аэроразведку из беспилотников", – добавил журналист.
Обломок, что попал в авто журналистов / Фото из соцсетей Александра Махова
Обстрел произошел возле Красногоровки: карта
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