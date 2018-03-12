На Донбассе погиб львовянин

11 марта на Донбассе погиб военнослужащий 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Галицкого из Львова.

Об этом в понедельник, 12 марта, сообщил председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

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По его словам, сейчас тело погибшего бойца находится в городе Торецкое в Донецкой области, однако уже сегодня, 12 марта его должны отправить во Львов.

В составе 24-й бригады 42-летний военнослужащий служил с 20-го февраля 2018 года. Во Львове у него осталась мать.

Напомним, по данным пресс-центр штаба АТО, в воскресенье, 11 марта, в зоне боевых действий на Донбассе взорвался один украинский военнослужащий во время выполнения задания по перевозке имущества.