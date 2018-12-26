На Донбассе погиб молодой боец со Львовщины: фото

В селе Крымское, на Луганщине, во время выполнения боевого задания погиб 28-летний военный Евгений Тоненьков (позывной Сталкер).

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

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Боец был родом из Мариуполя, но проживал в Николаевском районе Львовской области.

В сентябре 2018 года вместе с женой подписал контракт с 10-той отдельной горно-штурмовой бригадой. До этого времени служил в батальоне Донбасс,

– говорится в сообщении.

У погибшего осталась жена Марьяна и четырехлетний сын.

Кроме того, в Facebook-сообществе "ГО "Николаевская Народная Самооборона" сообщили, что военнослужащий умер от пулевого ранения в голову.

Похоронят Евгения Тоненькова в пятницу, 28 декабря в поселке Старый Раздол Львовской области.