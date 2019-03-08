На Донбассе погиб молодой украинский военный из Львовской области: когда состоится прощание

В зоне проведения операции Объединенных сил погиб лейтенант Богдан Слобода. 8 марта во Львове прощаются с героем, который получил смертельные ранения в зоне боевых действий на Донбассе.

Прощание с героем продлится до 14:00 в Гарнизонном храме святого Петра и Павла, что на улице Театральной, сообщили во Львовском центре предоставления услуг участникам боевых действий.

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Парастас состоится 8 марта в 20:00 в храме святых апостолов Петра и Павла в Новояворовске. 9 марта в 12:00 состоится чин похорон в храме. Богдана похоронят на кладбище в поселке Шкло.

Что известно о Богдане Слободе?

Украинский воин учился в шкловской ООШ I-III степени. В 2014 году он пошел учиться в Национальную Академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Уже после окончания – призван по контракту Яворовско-Мостыського РВК в 128 горно-штурмовую бригаду. Богдан получил пулевые ранения 6 марта на оккупированном Донбассе.