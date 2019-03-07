На Донбассе погиб молодой украинский воин со Львовщины: кем был герой
В зоне проведения операции Объединенных сил погиб лейтенант Слобода Богдан. Парень родом со Львовщины.
Богдан Слобода родился 13 мая 1997 года, написал у себя на Facebook-странице Степан Сус.
Читайте также: Украинские воины на Донбассе уничтожили нескольких боевиков и их военную технику
Украинский воин учился в шкловской ООШ I-III степени. В 2014 году он пошел учиться в Национальную Академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Уже после окончания – призван по контракту Яворовско-Мостиским РВК в 128 горно-штурмовую бригаду.
Богдан получил пулевые ранения 6 марта на оккупированном Донбассе.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким и боевым собратьям погибшего героя,
– написал Степан.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы20 февраля , 15:53
Главные новости 26 июня: посещение заложников и транш для Украины от ЕС27 июня 2018 , 08:07
Курс валют на 5 декабря: доллар упал, а евро вырос5 декабря 2018 , 08:29
В Украине ограничат количество левых поворотов12 ноября 2018 , 11:40
Классический MINI сделали электрическим и продают за $100 00017 февраля , 17:26