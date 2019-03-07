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      На Донбассе погиб молодой украинский воин со Львовщины: кем был герой

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      На Донбассе погиб молодой украинский воин со Львовщины: кем был герой
      На Донбассе погиб молодой украинский воин со Львовщины: кем был герой / Фото из открытых источников

      В зоне проведения операции Объединенных сил погиб лейтенант Слобода Богдан. Парень родом со Львовщины.

      Богдан Слобода родился 13 мая 1997 года, написал у себя на Facebook-странице Степан Сус.

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      Украинский воин учился в шкловской ООШ I-III степени. В 2014 году он пошел учиться в Национальную Академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Уже после окончания – призван по контракту Яворовско-Мостиским РВК в 128 горно-штурмовую бригаду.

      Богдан получил пулевые ранения 6 марта на оккупированном Донбассе.

      Выражаем искренние соболезнования родным, близким и боевым собратьям погибшего героя,
      – написал Степан.


       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Потери Украина – Россия Новости Львова
      Источник: 24 канал
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