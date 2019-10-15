На Донбассе погибла военнослужащая, которая в 2015-м на фронте потеряла отца: что еще известно

Вследствие коварных обстрелов снайперов боевиков 15 октября на Донбассе погибли двое украинских защитников. Одна из погибших – солдат 101 Отдельной бригады охраны Генерального штаба Ярослава Никоненко.

О смерти побратима сообщили в 101-й ОБрО. Однако информации о втором погибшем воине до сих пор нет.

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Пусть земля тебе будет пухом, покойся с миром. Вечная Слава Героям!

– отмечается в сообщении бригады.

Так же о гибели Ярославы в соцсетях начали писать люди, которые непосредственно знакомы с ней и с ее отцом.

К слову, отец погибшей военной доброволец Сергей "Седой" Никоненко погиб в январе 2015 года под Луганском. Посмертно он награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Доброволец был командиром разведывательного подразделения 24-го штурмового батальона ВСУ "Айдар". По некоторой информации, боевики оценивали его жизнь до 450 тысяч долларов.

Ярослава с самого начала занималась волонтерством, а уже потом пошла по стопам отца.