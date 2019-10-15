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      На Донбассе погибла военнослужащая, которая в 2015-м на фронте потеряла отца: что еще известно

      51 Читати новину українською
      На Донбассе от пули снайпера погибла украинская военнослужащая Ярослава Никоненко
      На Донбассе от пули снайпера погибла украинская военнослужащая Ярослава Никоненко

      Вследствие коварных обстрелов снайперов боевиков 15 октября на Донбассе погибли двое украинских защитников. Одна из погибших – солдат 101 Отдельной бригады охраны Генерального штаба Ярослава Никоненко.

      О смерти побратима сообщили в 101-й ОБрО. Однако информации о втором погибшем воине до сих пор нет.

      Важно: На Донбассе погибли 2 украинских военных

      Пусть земля тебе будет пухом, покойся с миром. Вечная Слава Героям!
      – отмечается в сообщении бригады.

      Так же о гибели Ярославы в соцсетях начали писать люди, которые непосредственно знакомы с ней и с ее отцом.

      К слову, отец погибшей военной доброволец Сергей "Седой" Никоненко погиб в январе 2015 года под Луганском. Посмертно он награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

      Доброволец был командиром разведывательного подразделения 24-го штурмового батальона ВСУ "Айдар". По некоторой информации, боевики оценивали его жизнь до 450 тысяч долларов.

      Ярослава с самого начала занималась волонтерством, а уже потом пошла по стопам отца.

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Жертвы
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