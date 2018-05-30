На Донбассе прощаются с погибшей от пророссийских боевиков 15-летней девушкой: фото

На Донбассе 30 мая вся школа пришла попрощаться с погибшей от обстрела пророссийских боевиков 15-летней девушкой.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Прощаются с Дарьей Каземировой в школе №7 Торецка, где училась девушка. На похороны пришли ученики школы, учителя и родственники погибшей.

Прощание с Дарьей



На похороні пришли ученики и учителя школы



Девушка училась в 9 классе школы №7 Торецка

В понедельник, 28 мая, в оккупированном поселке Железный вблизи Торецка вследствие попадания снаряда пророссийских боевиков погибла 15-летняя девочка Дарья, которая несколько дней назад отпраздновала свой день рождения. На тот момент она уже как месяц проживала у своей бабушки.

Украинские военные рассказали, что летело со стороны Горловки. Место, в которое попал снаряд, расположено на окраине села, позиции от этого места за сотни метров, и нет ни одного объекта, куда могли бы целить боевики. И, вообще, в том месте заканчивается село: буквально, несколько домов ютится на улице. Однако одна мина стала роковой. Девушка, которая на тот момент была у себя во дворе и отошла в уборную, в которую и ударила мина.

Судя по Facebook-страницы школьницы, она была патриоткой Украины.

"Стоит почитать страницу девушки в Facebook – это страница настоящей украинкой, двуязычной, искренней и скромной, которая открывала для себя мир, ездила в Карпаты, дружила искренне со своими одноклассниками, была среди подруг, очень любила свою маму ... Facebook-страница Дарьи. Там немного записей, совсем немного ... Потому что сюда на украинский Донбасс пришли "освобождать" украинцев путинские орды, и вот так они "освобождают", убивая ...", – отметил журналист Юрий Бутусов.

Напомним, посольство США в Украине призвал Россию отвести вооружение в соответствии Минских договоренностей после трагической смерти 15-летней школьницы вблизи Торецкая.