На Донбассе создают сотни новых рабочих мест для шахтеров

В Покровске (Донецкая область) местный бизнес открыл масштабный набор сотрудников. С начала года создано более 600 рабочих мест. Еще сотни вакансий с зарплатами свыше 1 тысячу евро для шахтеров предлагает новый кадровый центр.

Центр открыло предприятие "Донецксталь". С компанией связывают крупнейшие в Украине угольные предприятия – шахтоуправление "Покровское" и обогатительную фабрику "Свято-Варваринская".

Как сказано в сообщении компании, на данный момент кадровый центр предлагает широкий перечень вакансий – от водителей автотранспортных средств и слесарей до сварщиков и горняков, с окладами от 10 до 35 тысяч гривен.

В центре потенциальные сотрудники смогут получить актуальную информацию о сотнях вакансий "Донецкстали" и восьми предприятий-партнеров, узнать о графике работы, соцпакете, условиях оплаты труда, а также получить консультацию о бесплатной переподготовке или обучении.

"Мы даем людям возможность достойно зарабатывать, оставаясь при этом у себя дома, в своей стране, рядом с семьей и близкими. Каждое рабочее место – это не только развитие предприятий и благополучия отдельно взятой семьи, но и дополнительные налоги в местные бюджеты, которые позволяют таким городам как Покровск жить и развиваться", – отмечает генеральный директор "Донецкстали" Ильдар Салеев.