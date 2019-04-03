На Донбассе трагически погиб воин из Львовщины: что известно о герое
На оккупированном Донбассе погиб доброволец из города Ходоров Жидачевского района Львовской области Роман Федоришин.
Неделю назад Роман Федоришин был ранен в районе Авдеевки, а 2 апреля от тяжелого ранения воин умер. О трагической смерти героя написал на Facebook-странице его друг Владимир Регеша.
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Владимир Регеша описал момент, когда Романа ранили так: "120-ка разорвалась близко, когда принимали "Алмазы". У него живот, как решето и осколок прямо посреди лба".
С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2949 украинских военнослужащих. Только с начала 2019 года в военных действиях погибли 12 защитников, еще более сотни получили ранения.
Роман был добровольцем с 2014 года. Елена Живко в Facebook вспоминает, что он снова и снова возвращался на войну.
Никогда не жаловался на здоровье. Добрый и радостный всегда. В нем было столько жизни,
– написала Елена.
Роман Игоревич Федоришин недавно во Львове был награжден орденом "Рыцарский Крест добровольцев".
Что известно о Романе Федоришине?Роман Федоришин родился 8 мая 1991 года, учился в школе №2 городе Ходоров. Он был активным участником революции достоинства. После Майдана, в 2014 году, герой пошел защищать украинскую землю от русских оккупантов.