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      На Донбассе трагически погиб воин из Львовщины: что известно о герое

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      На Донбассе трагически погиб воин из Львовщины Роман Федоришин
      На Донбассе трагически погиб воин из Львовщины Роман Федоришин / Фото из открытых источников

      На оккупированном Донбассе погиб доброволец из города Ходоров Жидачевского района Львовской области Роман Федоришин.

      Неделю назад Роман Федоришин был ранен в районе Авдеевки, а 2 апреля от тяжелого ранения воин умер. О трагической смерти героя написал на Facebook-странице его друг Владимир Регеша.

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      Владимир Регеша описал момент, когда Романа ранили так: "120-ка разорвалась близко, когда принимали "Алмазы". У него живот, как решето и осколок прямо посреди лба".

      С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2949 украинских военнослужащих. Только с начала 2019 года в военных действиях погибли 12 защитников, еще более сотни получили ранения.

      Роман был добровольцем с 2014 года. Елена Живко в Facebook вспоминает, что он снова и снова возвращался на войну.

      Никогда не жаловался на здоровье. Добрый и радостный всегда. В нем было столько жизни,
      – написала Елена.

      Роман Игоревич Федоришин недавно во Львове был награжден орденом "Рыцарский Крест добровольцев".

      Что известно о Романе Федоришине?Роман Федоришин родился 8 мая 1991 года, учился в школе №2 городе Ходоров. Он был активным участником революции достоинства. После Майдана, в 2014 году, герой пошел защищать украинскую землю от русских оккупантов.

       

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Украина – Россия Новости Львова Жертвы Потери
      Источник: 24 канал
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