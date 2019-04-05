На Донбассе украинские воины дали мощный отпор: у боевиков потери и уничтожена техника

В течение суток 4 апреля пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом восемь раз применили вооружение. Однако украинские воины не оставили оккупантов без достойного ответа.

Враг также бил с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Да, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск девять раз: вблизи Лебединского, Авдеевки, Песков, Талаковки, Павлополя и Новоселовки Второй.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из артиллерийских систем калибра 152 мм взводный опорный пункт подразделения Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошивское,

– сообщают в штабе.

Из-за обстрелов оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Но ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. Да, по данным разведки, 4 апреля огнем четырех оккупантов было уничтожино, двух – ранили.

Кроме того, украинские воины огнем уничтожили одну единицу военной техники российско-оккупационных войск.