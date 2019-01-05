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      На Донбассе в очередях к контрольно-пропускным пунктам в один день умерли два человека

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      На КПВВ на Донбассе за день умерло двое людей
      На КПВВ на Донбассе за день умерло двое людей / Фото из открытых источников

      В субботу, 5 января, во время пересечения линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская" и "Майорск" умерли пожилые мужчина и женщина. Они ожидали перехода в очередях.

      Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.

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      Утром 5 января в сервисной зоне на КПВВ "Станица Луганская" во время оформления документов на переход на подконтрольную Украине территорию стало плохо 65-летнему мужчине.

      На помощь немедленно прибыл медицинский представитель «Красного Креста» и карета скорой. К сожалению, с прибытием врачей, им оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Предварительный диагноз: остановка сердца,
      – говорится в сообщении.

      Позже на КПВВ "Майорск" 79-летняя жительница оккупированной территории пожаловалась украинским пограничникам на ухудшение состояния здоровья. Медики провели срочные реанимационные мероприятия, но спасти жизнь женщины не удалось.

      Украинская сторона в СЦКК обвинила боевиков в искусственном создании длинных очередей и неорганизованности в работе КПВВ в холодное время года.

      В штабе отмечают, что оккупационная власть подвергает опасности мирное население, среди которых преимущественно пожилые люди.

      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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