На Донбассе в Вербное воскресенье погиб 32-летний военный с Днепропетровщины: что о нем известно

Война в Украине унесла жизнь еще одного украинского военнослужащего. От вражеского обстрела на Донбассе во время выполнения боевого дежурства погиб Леонид Скакуненко. Через 10 дней ему исполнилось бы 33.

О погибшем собрате рассказали в фейсбуке военные из 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Сообщение штаба ООС Коварство в Вербное воскресенье: на Донбассе боевики убили украинского военного

В сообщении говорится, что утром 12 апреля враг обстрелял позиции бригады из гранатомета. Тогда и погиб пехотинец Леонид Скакуненко с позывным "Барон", который находился на боевом дежурстве.

Что известно о погибшем бойце Леониде Скакуненко

Родился 22 апреля 1987 в селе Лиховка Пятихатского района Днепропетровской области.

В 2014 году призван в Национальную гвардию.

После срочной службы решил остаться в ВСУ по контракту.

В составе 93-й бригады "Холодный Яр" воевал три ротации – с сентября 2017 года.

По военной специальности – наводчик.

Участвовал в боевых действиях в Новотроицком, Новоселовке Второй, в окрестностях Крымского.

У погибшего осталась жена и сын от первого брака.

"Барон" был настоящим героем: самоотверженным, патриотичным. В феврале этого года он вместе с собратьями отразил нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась прорваться на позиции холодноярцев. Он положил жизнь, воюя с российскими оккупантами на одном из самых сложных участков фронта,

– рассказали в бригаде.

В 93-й ОБМр выразили глубокие соболезнования родным и близким Леонида, всем, кто его знал и любил. 24 канал от всей души присоединяется. Вечная память!

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" – формирование механизированных войск в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Место постоянной дислокации – поселок Черкасское в Днепропетровской области.

Последний раз Украина теряла бойца 9 апреля – тогда погиб Алексей Куприков.



Леонид Скакуненко стал 45 погибшим в 2020 году.