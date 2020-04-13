На Донбассе в Вербное воскресенье погиб 32-летний военный с Днепропетровщины: что о нем известно
Война в Украине унесла жизнь еще одного украинского военнослужащего. От вражеского обстрела на Донбассе во время выполнения боевого дежурства погиб Леонид Скакуненко. Через 10 дней ему исполнилось бы 33.
О погибшем собрате рассказали в фейсбуке военные из 93-й ОМБр "Холодный Яр".
Сообщение штаба ООС Коварство в Вербное воскресенье: на Донбассе боевики убили украинского военного
В сообщении говорится, что утром 12 апреля враг обстрелял позиции бригады из гранатомета. Тогда и погиб пехотинец Леонид Скакуненко с позывным "Барон", который находился на боевом дежурстве.
Что известно о погибшем бойце Леониде Скакуненко
- Родился 22 апреля 1987 в селе Лиховка Пятихатского района Днепропетровской области.
- В 2014 году призван в Национальную гвардию.
- После срочной службы решил остаться в ВСУ по контракту.
- В составе 93-й бригады "Холодный Яр" воевал три ротации – с сентября 2017 года.
- По военной специальности – наводчик.
- Участвовал в боевых действиях в Новотроицком, Новоселовке Второй, в окрестностях Крымского.
- У погибшего осталась жена и сын от первого брака.
"Барон" был настоящим героем: самоотверженным, патриотичным. В феврале этого года он вместе с собратьями отразил нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась прорваться на позиции холодноярцев. Он положил жизнь, воюя с российскими оккупантами на одном из самых сложных участков фронта,
– рассказали в бригаде.
В 93-й ОБМр выразили глубокие соболезнования родным и близким Леонида, всем, кто его знал и любил. 24 канал от всей души присоединяется. Вечная память!
93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" – формирование механизированных войск в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Место постоянной дислокации – поселок Черкасское в Днепропетровской области.
Последний раз Украина теряла бойца 9 апреля – тогда погиб Алексей Куприков.
Леонид Скакуненко стал 45 погибшим в 2020 году.
Оккупированные территории и линия разграничения / Инфографика 24 канала
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