На Донетчине мужчина вырастил марихуану на миллион гривен: фото

Правоохранители нашли у жителя Донецкой области 84 полиэтиленовых пакета с марихуаной. Общий вес каннабиса – 21 килограмм, а стоимость составляет более миллиона гривен.

Полицейские провели обыски во дворе дома 40-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Кроме пакетов с марихуаной, полицейские изъяли еще 50 высушенных кустов конопли в хозяйственной постройке.

Полицейские изъяли высушенные кусты конопли

Наркотические вещества отправили на экспертизу

Сейчас обнаруженное вещество и наркосодержащие растения направили на экспертизу.

Правоохранители уже открыли уголовное производство за незаконное изготовление и хранение наркотических средств в особо крупных размерах. Мужчине грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

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