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      На Донетчине мужчина вырастил марихуану на миллион гривен: фото

      6 Читати новину українською
      На Донетчине мужчина вырастил марихуану на миллион гривен
      На Донетчине мужчина вырастил марихуану на миллион гривен / npu.gov.ua

      Правоохранители нашли у жителя Донецкой области 84 полиэтиленовых пакета с марихуаной. Общий вес каннабиса – 21 килограмм, а стоимость составляет более миллиона гривен.

      Полицейские провели обыски во дворе дома 40-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

      Было и такое: Бабушка на инвалидной коляске пыталась провезти 17 килограммов кокаина: фото

      Кроме пакетов с марихуаной, полицейские изъяли еще 50 высушенных кустов конопли в хозяйственной постройке.

      поліція марихуанаПолицейские изъяли высушенные кусты конопли

      марихуана наркотики поліція

      Наркотические вещества отправили на экспертизу

      Сейчас обнаруженное вещество и наркосодержащие растения направили на экспертизу.

      Правоохранители уже открыли уголовное производство за незаконное изготовление и хранение наркотических средств в особо крупных размерах. Мужчине грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

       Читайте также: Как меняется спрос на марихуану после легализации

      blog_ava
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Донецка Криминальные новости Полиция Наркотики
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