На Донетчине мужчина вырастил марихуану на миллион гривен: фото
Правоохранители нашли у жителя Донецкой области 84 полиэтиленовых пакета с марихуаной. Общий вес каннабиса – 21 килограмм, а стоимость составляет более миллиона гривен.
Полицейские провели обыски во дворе дома 40-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
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Кроме пакетов с марихуаной, полицейские изъяли еще 50 высушенных кустов конопли в хозяйственной постройке.
Полицейские изъяли высушенные кусты конопли
Наркотические вещества отправили на экспертизу
Сейчас обнаруженное вещество и наркосодержащие растения направили на экспертизу.
Правоохранители уже открыли уголовное производство за незаконное изготовление и хранение наркотических средств в особо крупных размерах. Мужчине грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
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