На Донетчине пиротехники уничтожили более 200 боеприпасов времен Второй Мировой войны: видео

31 июля пиротехники обнаружили и уничтожили 221 боеприпас времен Второй Мировой войны в Славянском районе.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

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Отмечается, что в селе Богородичное пиротехники Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области изъяли и уничтожили 221 взрывоопасный предмет времен Второй Мировой Войны.

В частности, пиротехниками было изъято и уничтожено 58 минометных мин калибром 58 мм, 11 минометных мин калибром 82 миллиметров, 1 минометную мину калибром 120 миллиметров, 59 артиллерийских снаряда калибром 45 миллиметров, 1 артиллерийский снаряд калибром 105 миллиметров, 4 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, 3 артиллерийских снаряда калибром 37 миллиметров, 4 гранаты М 39, 19 гранат Ф-1, 9 гранат РГ-42, 11 гранат РГД-33, 26 гранат РПГ-42, 2 ружейные гранаты, 2 противотанковые мины ЯМ-5 и 11 других взрывоопасных предметов,

– говорится в сообщении.



Пиротехники изъяли и уничтожили 221 взрывоопасный предмет времен Второй Мировой войны

Специалисты Службы спасения обращаются к гражданам! При обнаружении подозрительных предметов нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить об опасной находке по телефону "101"!

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