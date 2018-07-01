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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Донетчине ребенок выжил после падения с пятого этажа

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото / vikna-dveri.lviv.ua

В Доброполье Донецкой области двухлетний мальчик был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом левой ключицы.

Об этом сообщили в Покровском отделе полиции.

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Малыша с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу. Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства, при которых произошел инцидент.

Предварительно было установлено, что родители оставили ребенка у бабушки, окно в квартире было открыто, женщина лишь на минутку отлучилась и именно в это время маленький ребенок, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна,
– говорится в сообщении.

Сообщается, что для выяснения всех обстоятельств на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.

Теги: Новости Украины Дети Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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