На Донетчине ребенок выжил после падения с пятого этажа
В Доброполье Донецкой области двухлетний мальчик был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом левой ключицы.
Об этом сообщили в Покровском отделе полиции.
Читайте также: В Украине неизвестные угрожают убить детей-заложников: СБУ проверяет информацию
Малыша с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу. Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства, при которых произошел инцидент.
Предварительно было установлено, что родители оставили ребенка у бабушки, окно в квартире было открыто, женщина лишь на минутку отлучилась и именно в это время маленький ребенок, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна,
– говорится в сообщении.
Сообщается, что для выяснения всех обстоятельств на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.