На дорогах стало меньше аварий, но больше погибших: статистика за январь 2020
За январь 2020 года в Украине произошло 11 тысяч 836 ДТП. В результате этих аварий погибло более 200 человек.
По данным патрульной полиции Украины, показатели аварийности на дорогах снизились по сравнению с январем 2019 года.
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Общее количество дорожно-транспортных происшествий снизилась на 5%, в январе 2019 года было зафиксировано 12 тысяч 455 аварий.
Число пострадавших увеличилось на 31%:
- в январе 2020 года – 2391 человек;
- в январе 2019 года – 1825.
Число жертв также выросло на 45,7%:
- в январе 2020 года – 271 человек;
- в январе 2019 года – 186.
Регионы, в которых было больше всего ДТП:
- в Киеве – 2822 аварий;
- в Одесской области – 950;
- в Днепропетровской области – 892.
Наименьшее количество аварий было в Луганском регионе – 59 ДТП.
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