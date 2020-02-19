На дорогах стало меньше аварий, но больше погибших: статистика за январь 2020

За январь 2020 года в Украине произошло 11 тысяч 836 ДТП. В результате этих аварий погибло более 200 человек.

По данным патрульной полиции Украины, показатели аварийности на дорогах снизились по сравнению с январем 2019 года. Читайте также: На трассе Киев – Одесса рейсовый автобус столкнулся с грузовиком: много пострадавших – фото Общее количество дорожно-транспортных происшествий снизилась на 5%, в январе 2019 года было зафиксировано 12 тысяч 455 аварий. Число пострадавших увеличилось на 31%: в январе 2020 года – 2391 человек;

в январе 2019 года – 1825. Число жертв также выросло на 45,7%: в январе 2020 года – 271 человек;

в январе 2019 года – 186. Регионы, в которых было больше всего ДТП: в Киеве – 2822 аварий;

в Одесской области – 950;

в Днепропетровской области – 892. Наименьшее количество аварий было в Луганском регионе – 59 ДТП.