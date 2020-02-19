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      На дорогах стало меньше аварий, но больше погибших: статистика за январь 2020

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      Кількість ДТП у січні 2020 року менша, ніж у січні 2019 / auto.geenius.ee

      За январь 2020 года в Украине произошло 11 тысяч 836 ДТП. В результате этих аварий погибло более 200 человек.

      По данным патрульной полиции Украины, показатели аварийности на дорогах снизились по сравнению с январем 2019 года.

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      Общее количество дорожно-транспортных происшествий снизилась на 5%, в январе 2019 года было зафиксировано 12 тысяч 455 аварий.

      Число пострадавших увеличилось на 31%:

      • в январе 2020 года – 2391 человек;
      • в январе 2019 года – 1825.

      Число жертв также выросло на 45,7%:

      • в январе 2020 года – 271 человек;
      • в январе 2019 года – 186.

      Регионы, в которых было больше всего ДТП:

      • в Киеве – 2822 аварий;
      • в Одесской области – 950;
      • в Днепропетровской области – 892.

      Наименьшее количество аварий было в Луганском регионе – 59 ДТП.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП
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