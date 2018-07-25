На дорогах Украины гибнет в 5 раз больше людей, чем на войне: страшные цифры

В последние дни в Украине произошло несколько резонансных ДТП с многими погибшими. И это не исключительные случаи. В среднем ежедневно на дорогах Украины в ДТП умирает 10 человек. Аварии в Украине забирают в пять раз больше жизней, чем война на Донбассе.

Так, за 4,5 года войны на Донбассе, по официальным данным, погибло 3344 военных. За этот же период на дорогах Украины попрощались с жизнью 16 546 человек.

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Правда, смертность на дорогах несколько уменьшилась с 2014 года: а количество смертельных случаев за последние четыре года уменьшилось на 23%.

Сравнение смертности в войне на Донбассе и в результате ДТП

Однако цифра все равно большая. Только за первое полугодие 2018 года в Украине зарегистрировали свыше 68 тысяч ДТП. В них пострадали 13 тысяч человек, из них 1 237 человек погибли. Более двух тысяч аварий на дорогах Украины произошли по вине нетрезвых водителей. Из них 349 – с тяжелыми или трагическими последствиями.

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В полиции недавно назвали главные причины аварий на украинских дорогах:

превышение скорости – 35%;

нарушение правил маневрирования – 21%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8%;

нарушение правил проезда пешеходных переходов – 7%;

несоблюдение дистанции – 7%;

другие – 22%.

Главные причины ДТП – превышение скорости и нарушение правил маневрирования