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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ПРАВЫЙ СЕКТОР

На дорогах Украины гибнет в 5 раз больше людей, чем на войне: страшные цифры

94 Читати новину українською
Статистика смертности в ДТП
Статистика смертности в ДТП / 24 канал

В последние дни в Украине произошло несколько резонансных ДТП с многими погибшими. И это не исключительные случаи. В среднем ежедневно на дорогах Украины в ДТП умирает 10 человек. Аварии в Украине забирают в пять раз больше жизней, чем война на Донбассе.

Так, за 4,5 года войны на Донбассе, по официальным данным, погибло 3344 военных. За этот же период на дорогах Украины попрощались с жизнью 16 546 человек.

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Правда, смертность на дорогах несколько уменьшилась с 2014 года: а количество смертельных случаев за последние четыре года уменьшилось на 23%.

Сравнение смертности в войне на Донбассе и в результате ДТП

Однако цифра все равно большая. Только за первое полугодие 2018 года в Украине зарегистрировали свыше 68 тысяч ДТП. В них пострадали 13 тысяч человек, из них 1 237 человек погибли. Более двух тысяч аварий на дорогах Украины произошли по вине нетрезвых водителей. Из них 349 – с тяжелыми или трагическими последствиями.

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В полиции недавно назвали главные причины аварий на украинских дорогах:

  превышение скорости – 35%;
  нарушение правил маневрирования – 21%;
  нарушение правил проезда перекрестков – 8%;
  нарушение правил проезда пешеходных переходов – 7%;
  несоблюдение дистанции – 7%;
  другие – 22%.

Главные причины ДТП – превышение скорости и нарушение правил маневрирования

 

 

 

Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Война на Донбассе Публикации статистика Инфографика
Источник: 24 канал
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