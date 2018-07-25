На дорогах Украины гибнет в 5 раз больше людей, чем на войне: страшные цифры
В последние дни в Украине произошло несколько резонансных ДТП с многими погибшими. И это не исключительные случаи. В среднем ежедневно на дорогах Украины в ДТП умирает 10 человек. Аварии в Украине забирают в пять раз больше жизней, чем война на Донбассе.
Так, за 4,5 года войны на Донбассе, по официальным данным, погибло 3344 военных. За этот же период на дорогах Украины попрощались с жизнью 16 546 человек.
Читайте также: Самые громкие ДТП с "мажорами": чем все закончилось
Правда, смертность на дорогах несколько уменьшилась с 2014 года: а количество смертельных случаев за последние четыре года уменьшилось на 23%.
Сравнение смертности в войне на Донбассе и в результате ДТП
Однако цифра все равно большая. Только за первое полугодие 2018 года в Украине зарегистрировали свыше 68 тысяч ДТП. В них пострадали 13 тысяч человек, из них 1 237 человек погибли. Более двух тысяч аварий на дорогах Украины произошли по вине нетрезвых водителей. Из них 349 – с тяжелыми или трагическими последствиями.
Читайте также: Кирилл Островский: что известно о водителе Hummer, который насмерть сбил ребенка на переходе
В полиции недавно назвали главные причины аварий на украинских дорогах:
превышение скорости – 35%;
нарушение правил маневрирования – 21%;
нарушение правил проезда перекрестков – 8%;
нарушение правил проезда пешеходных переходов – 7%;
несоблюдение дистанции – 7%;
другие – 22%.
Главные причины ДТП – превышение скорости и нарушение правил маневрирования
Выбор редакции
-
Трампа возмутило обнародование аудиозаписи его разговора с адвокатом о модели Playboyсегодня, 18:48
-
В Киеве сильный дождь повалил рекламные щиты и затопил подземные переходы: фото и видеосегодня, 17:59
-
Инициативы Кремля по новому "референдуму" не удовлетворяют ни Украину, ни США, – экспертсегодня, 16:59